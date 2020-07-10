В результате сильного наводнения в Монголии погибли 8 человек

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CentralAsia (MNG) - В результате наводнений в нескольких провинциях Монголии, произошедших на прошлой неделе, погибли восемь человек и несколько тысяч голов скота, сообщают монгольские СМИ.



В аймаке Уменговь на юге и аймаке Сухэ-Батор на востоке 3 июля произошли наводнения из-за сильных дождей.



Отмечается, что в результате наводнений в трех аймаках (Говь-Сумбэр, Туве и Архангай) погибло более семи тысяч животных. Кроме того, в аймаках Хэнтий, Туве и Хувсгел вода затопила в общей сложности 2360 домов.

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