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  10 июля 2020
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В результате сильного наводнения в Монголии погибли 8 человек
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) -  В результате наводнений в нескольких провинциях Монголии, произошедших на прошлой неделе, погибли восемь человек и несколько тысяч голов скота, сообщают монгольские СМИ.

В аймаке Уменговь на юге и аймаке Сухэ-Батор на востоке 3 июля произошли наводнения из-за сильных дождей.

Отмечается, что в результате наводнений в трех аймаках (Говь-Сумбэр, Туве и Архангай) погибло более семи тысяч животных. Кроме того, в аймаках Хэнтий, Туве и Хувсгел вода затопила в общей сложности 2360 домов.

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