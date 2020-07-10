Здание собора Айя София в Стамбуле перестало быть музеем

CentralAsia (KG) - Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении мечети Айя София в Стамбуле в музей, сообщает телеканал CNN Turk.

«Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей», - передает телеканал, отмечая, что теперь Айя-София может использоваться как мечеть.

Как пишет РИА Новости, турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После взятия Константинополя турками-османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.

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