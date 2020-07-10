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  11 июля 2020
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Во Флориде открывается Disney World, несмотря на рекордный рост случаев COVID-19

CentralAsia (KG) -  Парк развлечений Disney World во Флориде открывается в эти выходные, несмотря на всплеск коронавируса в штате.

В среду штат зафиксировал рекордный показатель 120 смертей Covid-19 и является эпицентром одного из самых крупных вспышек в США. Но это не остановило владельцев.

Два тематических парка в Орландо, принадлежащих развлекательному гиганту, «Волшебное королевство» и «Царство животных», откроют свои ворота в субботу для гостей, забронировавших места заранее, а Epcot и Hollywood Studios последуют их примеру 15 июля. Четыре парка, а также многочисленные отели курорта Disney World были закрыты с середины марта.

В среду во Флориде было зарегистрировано 120 смертей от Covid-19, что является рекордным показателем для штата, в котором наблюдается одна из крупнейших вспышек коронавируса в США, где в результате пандемии погибло более 132 000 человек, что намного больше, чем в любой другой стране мира. По данным департамента здравоохранения штата, более 4 000 человек умерли от Covid-19 во Флориде.

Сегодня в штате зафиксировано 11 458 новых случаев заражения коронавирусом и 93 смертей.

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