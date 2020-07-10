[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Гонконга досрочно закрыли школы на фоне вспышки COVID-19

CentralAsia (KG) -  Летние школьные каникулы начнутся с понедельника. Об этом объявили сегодня власти города.

Также власти будут решать, когда возобновить новый учебный год, как запланировано, в августе или уже в сентябре. Школам была предоставлена возможность отложить экзамены, запланированные на следующую неделю, до конца года.

Меры приняты в связи с новой вспышкой COVID-19 – на прошлой неделе Гонконг сообщил о 117 новых подтвержденных случаях.

Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • В России за прошедшие сутки выявили свыше 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
  • Заочное обучение в Узбекистане полностью станет дистанционным, – Минвуз
  • Зафиксирована 51-ая смерть от коронавируса в Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com