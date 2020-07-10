Власти Гонконга досрочно закрыли школы на фоне вспышки COVID-19

CentralAsia (KG) - Летние школьные каникулы начнутся с понедельника. Об этом объявили сегодня власти города.

Также власти будут решать, когда возобновить новый учебный год, как запланировано, в августе или уже в сентябре. Школам была предоставлена возможность отложить экзамены, запланированные на следующую неделю, до конца года.

Меры приняты в связи с новой вспышкой COVID-19 – на прошлой неделе Гонконг сообщил о 117 новых подтвержденных случаях.

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