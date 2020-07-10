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  11 июля 2020
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Президент Турции Эрдоган подписал указ о превращении собора Айя София в мечеть

CentralAsia (KG) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Айя София в Стамбуле, с 1934 года сохранявший статус музея, вновь становится мечетью.

В соответствии с решением президента Турции объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны.

Ранее Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей. «В государственном реестре недвижимости Айа-Софья проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению», — цитирует решение Госсовета агентство Anadolu.

Как передает CNN Turk, пресс-служба президента Турции объявила, что вечером он выступит с обращением к населению в связи с изменением статуса собора Айя София.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После взятия Константинополя турками-османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.

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