Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 12027

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:30 часов 10 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12027 (+170).

По данным Министерства здравоохранения, в течение дня было зафиксировано 463 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 268 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. 195 случаев выявили среди населения.

За день зафиксированы 3 случая смерти пациентов.

В настоящее время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7530 человека, что составляет 62% от общего числа инифицированных. Проходят лечение 4443 пациента, 43 из которых находится в тяжелом состоянии, 10 – в критическом.