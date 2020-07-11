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  11 июля 2020
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В Узбекистане зафиксирована 55-ая смерть от коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 11 июля скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом, сообщил Минздрав.

По информации министерства, 50-летняя жительница Ташкента лечилась дома с 3 по 9 июля этого года с симптомами дыхательной недостаточности. Когда её состояние ухудшилось, пациентка была помещена в городскую клиническую больницу №1.

Женщине диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Заболевание сопровождалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Пациентка также страдала от ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

Позже женщина была подключена к аппарату ИВЛ. В течение последнего года пациентка лечилась от онкологии.

Несмотря на оказываемую медпомощь, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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