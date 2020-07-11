В Алматинской области на выходные ввели жесткий карантин

CentralAsia (KZ) - Жесткий карантин вводится в Алматинской области на выходные, передает zakon.kz. 11 и 12 июля будет приостановлена деятельность общественного транспорта, а также всех объектов.

Соответствующее постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача Алматинской области Чарапиев.

Согласно постановлению, 11 и 12 июля будет приостановлена деятельность общественного транспорта, а также всех объектов.

Два дня в городе будут закрыты все предприятия, продовольственные и непродовольственные базары.

За исключением объектов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности области, в том числе промышленных, производственных предприятий, медицинских организаций, лабораторий, продуктовых супермаркетов и магазинов, аптек. По последним данным в Казахстане зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 698;

- бессимптомных носителей - 1010.

Всего в стране подтверждено 56 455 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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