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  11 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 12206

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 11 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12206 (+179).

По данным Минздрава, 126 новых случаев выявлены среди тех, кто находится в карантинных центрах. 30 случаев выявлены среди населения в Ташкенте, 14 случаев - в Республике Каракалпакстан, 9 случаев - в Навоийской области.

В настоящее время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7530 человек, проходит лечение - 4 621 пациент, 43 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 – в критическом.

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