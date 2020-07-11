Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 12206

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 11 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12206 (+179).

По данным Минздрава, 126 новых случаев выявлены среди тех, кто находится в карантинных центрах. 30 случаев выявлены среди населения в Ташкенте, 14 случаев - в Республике Каракалпакстан, 9 случаев - в Навоийской области.

В настоящее время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7530 человек, проходит лечение - 4 621 пациент, 43 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 – в критическом.