Госдеп США выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии в Турции

CentralAsia (CA) - США разочарованы решением Анкары о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Reuters.

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — отметила Ортэгус, подчеркнув, что здание включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Госдепе выразили надежду на то, что турецкое правительство озвучит свои планы относительно дальнейшего управления собором для обеспечения того, чтобы он оставался без препятствий доступен для всех, отметила Ортэгус.

Как сообщалось ранее, 10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса собора. Согласно решению турецкого президента, объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны.

По словам Эрдогана, богослужения для мусульман в соборе начнутся 24 июля. Вход в собор станет бесплатным. До этого билет в храм стоил 100 лир (14,5 долларов).

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и на протяжении нескольких тысячелетий являлся самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.