В Казахстане за сутки выявили 1708 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - Ещё 1708 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, передает Сoronavirus2020.kz. У 1010 человек нет клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии в Казахстане выявлено 56 455 заболевших коронавирусом.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, всего по стране от коронавируса излечились 31 815 человек, скончались 280 пациентов.

По данным МВК, Минздрава и Сoronavirus2020.kz, скончались 264 человека.

Коронавирус в Казахстане

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