Казахстан лидирует среди стран СНГ в мировом рейтинге развития электронного правительства

CentralAsia (KZ) - Казахстан поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН. Сейчас страна находится на 29-м месте и следует сразу за Канадой, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что этот рейтинг составляется каждые два года на основе трех составляющих: развитие электронных услуг (OSI), развитие человеческого капитала (HCI) и телекоммуникационной инфраструктуры (TII).

В нем оцениваются 193 страны - члена ООН. При составлении текущего рейтинга учитывалась работа, проведенная государствами в 2018-2019 годах.

"Самую высокую позицию в данном рейтинге, 28-е место, Казахстан занимал в 2014 году. В 2016 страна расположилась на 33-м месте, а в 2018 году - на 39-м. Таким образом, за последние два года Казахстан поднялся на 10 позиций по сравнению с прошлым годом", - отмечают в министерстве.

Также сообщается, что по сравнению с 2018 годом индекс развития электронного правительства (EGDI) в стране вырос на 10,2 процента, показатель по онлайн-услугам - на 6,38 процента, по человеческому капиталу - на 5,6 процента.

Наибольший рост отмечается по развитию телекоммуникационной инфраструктуры - 22,7 процента. Между тем по уровню электронных услуг Казахстан получил практически максимальный бал – 0,92 из 1.

По уровню развития электронного участия (E-participation) Казахстан поднялся на 16 позиций, заняв 26-е место.

По уровню развития местных онлайн-услуг Алматы расположился на 29-м месте среди 100 городов мира.

Среди стран СНГ Казахстан занял первое место. Далее расположились Россия (36-е), Беларусь (40-е), Молдова (79-е), Украина (69-е), Узбекистан (87-е).

В рейтинге текущего года Португалия расположилась на 35-м месте, Италия - на 37-м, Бельгия - на 41-м, Китай - на 45-м, Малайзия - на 47-м месте.

В первую тройку лидеров по развитию электронного правительства вошли Дания, Южная Корея и Эстония.

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