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  11 июля 2020
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ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

CentralAsia (CA) -  Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный уровень заболеваемости за сутки.

Предыдущий антирекорд по числу новых зараженных – больше 211 тыс. – ВОЗ зафиксировала 4 июля.

Больше всего новых случаев было выявлено в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. В сумме на эти страны приходится более 75% всех новых случаев заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 12,5 млн человек. На первом месте по числу заражений США, за ними следуют Бразилия, Индия и Россия.

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