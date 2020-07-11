[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нидерланды подают на Россию в суд за её роль в крушении малазийского лайнера

CentralAsia (CA) -  Нидерланды объявили о своём решении подать иск к России в Европейский суд по правам человека за её роль в крушении пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области Украины в июле 2014 года.Об этом сообщает Euronews.

По мнению международных следователей, "Боинг -777" был сбит сепаратистами из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного на Украину из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает и в свою очередь обвиняет Киев в том, что полёты гражданских самолётов в зоне военных действий были разрешены.

"Мы делаем это, чтобы оказать максимальную поддержку индивидуальным искам родственников жертв, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Подавая эту межгосударственную заявку, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв крушения MH17. Индитвидуальные иски подали родственники 17 человек. Начав такую у процедуру, мы сможем поддержать всех этих людей. Наше правительство продолжит стремление к истине, справедливости и ответственности".

Лайнер выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился шесть лет назад 17 июля. Для расследования трагедии, жертвами которой стали 298 человек из 10 стран, была создана следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты назвали четырёх подозреваемых - трое их них граждане России, один - украинец.

Россия неоднократно выражала недоверие следственной группе, обвиняя её в нежелании использовать данные и доводы российской стороны.

print
  • В России за прошедшие сутки выявили свыше 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
  • Заочное обучение в Узбекистане полностью станет дистанционным, – Минвуз
  • ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com