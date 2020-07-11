В Узбекистане задержали гражданина Кыргызстана, переправлявшего наркотики с помощью удочки

CentralAsia (UZ) - На востоке Узбекистана задержали мужчину, сбывавшего наркотики, полученные с территории Кыргызстана, сообщили местные СМИ.



По данным СМИ, 3 июля примерно в 23:00 59-летний С.К., сговорившись с гражданином Кыргызской Республики по имени “М”, в обход государственной границы пронесли на территорию Республики Узбекистан наркотическое средство «гашиш».

Факт передачи гашиша происходил следующим образом. Гражданин «М», находясь на кыргызской стороне берега реки Нарын, разделяющей две республики, через рыбацкую удочку переправил наркотическое средство на узбекскую сторону берега реки, где данное средство принял С.К. и спрятал данное средство у себя дома.

После этого, С.К. сговорился со своим знакомым 44-летним Р.А. сбыть наркотики. 5 июля при сбыте 513,53 грамм наркотического средства «гашиш» за 3.500 долларов США, оба были задержаны с поличным.

Кроме этого при осмотре дома С.К. было обнаружено, что последний хранил у себя 0,21 грамм «марихуаны», 13,47 грамм «гашиша» и 0,74 грамма «маковой соломки», которые были изъяты в присутствии понятых в процессуальном порядке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.