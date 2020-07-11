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  11 июля 2020
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Посольство России в Ашхабаде приостановило прием посетителей

CentralAsia (TM) -  С понедельника, 13 июля, консульский отдел посольства России в Ашхабаде и консульский пункт в Туркменбаши прекращают личный прием посетителей. Об этом сообщается на сайте диппредставительства РФ в Туркменистане.

Дистанционно подавать документы в консульство можно будет по следующим вопросам:

• разрешение на временное проживание (РВП);

• гражданство;

• истребование справки о несудимости;

• оформление 5-летнего заграничного паспорта для детей до 14 лет.

По какой причине и на какой срок прекращается личный прием граждан, не уточняется.

Как сообщалось ранее, Туркменистан остается одной из немногих стран мира утверждающий об отсутствии COVID-19 на своей территории. На фоне заявлений руководства страны об отсутствии зарегистрированных случаев коронавируса, в стране наблюдается вспышка острой пневмонии.

В Туркменистане в настоящее время с визитом находится миссия ВОЗ, которая возможно прояснит реальную ситуацию в стране.

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