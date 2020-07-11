В Узбекистане в карантин окажут материальную поддержку 120 000 нуждающихся семей

- Узбекистан, общество
- 15:22, 11 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане правительство планирует поддержать около 120 000 нуждающихся семей, которые в настоящее время находятся в тяжелом финансовом положении в течение 20-дневного карантинного периода, предоставляя продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
При разработке списка нуждающихся следующие семьи получат приоритет:
- одинокие пожилые люди без источника поддержки, многодетные семьи, разлученные со своими кормильцами, серьезно больные;
- семьи, социальные пособия которых не покрывают реальных потребностей и не имеют другого источника дохода;
- семьи без родителей;
- семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;
- вдовы, воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет, проживающие отдельно от других родственников;
- семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости как ищущие работу;
- семьи, в которых есть работоспособные члены, но они временно нигде не работают или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный рабочий, прораб, рабочий, парикмахер, работники за границей, водители такси, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждаются в помощи.