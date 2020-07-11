В Узбекистане в карантин окажут материальную поддержку 120 000 нуждающихся семей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане правительство планирует поддержать около 120 000 нуждающихся семей, которые в настоящее время находятся в тяжелом финансовом положении в течение 20-дневного карантинного периода, предоставляя продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

При разработке списка нуждающихся следующие семьи получат приоритет:

одинокие пожилые люди без источника поддержки, многодетные семьи, разлученные со своими кормильцами, серьезно больные;

семьи, социальные пособия которых не покрывают реальных потребностей и не имеют другого источника дохода;

семьи без родителей;

семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;

вдовы, воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет, проживающие отдельно от других родственников;

семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости как ищущие работу;

семьи, в которых есть работоспособные члены, но они временно нигде не работают или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный рабочий, прораб, рабочий, парикмахер, работники за границей, водители такси, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждаются в помощи.

С этой целью будет запущен колл-центр для финансирования, координации деятельности благотворительных организаций и организации волонтёров.