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  11 июля 2020
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В Узбекистане в карантин окажут материальную поддержку 120 000 нуждающихся семей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане правительство планирует поддержать около 120 000 нуждающихся семей, которые в настоящее время находятся в тяжелом финансовом положении в течение 20-дневного карантинного периода, предоставляя продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

При разработке списка нуждающихся следующие семьи получат приоритет:

  • одинокие пожилые люди без источника поддержки, многодетные семьи, разлученные со своими кормильцами, серьезно больные;
  • семьи, социальные пособия которых не покрывают реальных потребностей и не имеют другого источника дохода;
  • семьи без родителей;
  • семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;
  • вдовы, воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет, проживающие отдельно от других родственников;
  • семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах занятости как ищущие работу;
  • семьи, в которых есть работоспособные члены, но они временно нигде не работают или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный рабочий, прораб, рабочий, парикмахер, работники за границей, водители такси, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждаются в помощи.
С этой целью будет запущен колл-центр для финансирования, координации деятельности благотворительных организаций и организации волонтёров.

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