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  11 июля 2020
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Глава Фонда поддержки СМИ Узбекистана Комил Алламжонов заразился коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Глава Фонда поддержки СМИ Узбекистана Комил Алламжонов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В этом видео я постарался рассказать, как врачи лечили меня от коронавируса. Я прошу у Аллаха здоровья для всех пациентов", – пишет глава Фонда развития СМИ.

Видеообращение Алламжонова распространили также в Телеграм-канале Минздрава Узбекистана "Коронавирус Инфо".

Комил Алламжонов ранее работал пресс-секретарём президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (с декабря 2017 года по октябрь 2018). В феврале 2019 года был назначен главой Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана, где его заместителем была старшая дочь президента Саида Мирзиёева. В январе текущего года Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева одновременно покинули свои должности. В конце января Алламжонов был назначен председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, а его заместителем стала Саида Мирзиёева.

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