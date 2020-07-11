В Таджикстане активисты напечатали на 3D-принтере пластиковые маски для врачей

- Таджикистан, общество
- 17:03, 11 июля 2020
- Просмотров: 180
CentralAsia (TJ) - Участники Центра инновационных технологий Makerspace Dushanbe в Душанбе помогают медикам, которые каждый день, работая в экстремальных условиях, рискуя своей жизнью, борются с коронавирусом.
В распоряжении энтузиастов есть 3D-принтер – это небольшой станок, который может создавать объёмные предметы методом послойной печати.
Координатор Makerspace Dushanbe Нилюфар решила попробовать напечатать на нем заготовку для медицинских щитков (экранов) с прозрачным пластиковым барьером. У неё получилось, и она взялась за производство целого набора таких щитков.
Так девушка со своей командой решила сделать что-то полезное и практичное для наших врачей, внеся вклад в борьбу с коронаривусом.
Нилюфар напечатала на принтере 64 заготовки, сообщило Азия Плюс.
«Иногда получались и бракованные щитки, когда дома, например, выключали свет. Хотя 3D-принтер обладает искусственным интеллектом, все же он пока не способен продолжить работу с середины процесса. Один щиток печатался почти 7 часов, ещё час принтер остывал», - рассказывает девушка.
Пластиковый барьер ребята долго искали в магазинах, но не нашли подходящего варианта. Тогда они решили заменить его на аналоги из канцелярского магазина, которые обошлись активистам по 1 сомони за штуку. Резинки для крепления купили на рынке Корвон.
Произведенные щитки не позволяют случайно прикоснуться к лицу во время работы, а также защищают глаза, нос и рот от попадания вирусного аэрозоля.
В качестве модели для печати щитков ребята использовали версию, разработанную чешской компанией PRUSA.
Разработанные щитки долговечны, потому что изготовлены из специального пластика – филамента PVA.
Первая партия экипировки поступила в распоряжение врачей инфекционной больницы роддома города Турсунзаде, которые активисты Makerspace Dushanbe нашли их через организацию «Пешрафт». Эти медучреждения ранее сообщали об острой необходимости средств защиты для их медицинского персонала.
В дальнейшем молодые таджикские новаторы собираются продолжать помогать врачам. Следующий набор медицинских щитков отправится врачам в Хорог.