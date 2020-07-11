В Узбекистане главу схода граждан арестовали на 15 суток, поймав во время интима на рабочем месте

CentralAsia (UZ) - Председателя махалли Истиклол Кизирикского района Сурхандарьинской области, которого застали во время интима на рабочем месте, уволили и арестовали на 15 суток, сообщили местные СМИ, ссылаясь на МВД Узбекистана.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором группа инициативных граждан, выломив окно, врываются в кабинет председателя махалли, где застают его за интимом на рабочем месте.

Решением суда по административным делам глава махалли уволен и арестован на 15 суток, также он выплатит 507 тысяч сумов (50 долларов США) за свое содержание во время ареста.

Устроившие самосуд граждане также получили наказание в виде ареста и штрафа.

Как прокомментировали пользователи, молодая женщина, которую застали с председателем, возможно, стала жертвой домогательства председателя из-за пособия по бедности.