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  11 июля 2020
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Уровень сахара в крови влияет на смертность от COVID-19, - учёные

CentralAsia (CA) -  Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19. К такому выводу пришли китайские ученые, их исследование опубликовано в журнале Diabetologia.

Специалисты изучили истории болезни более 600 жителей города Уханя, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля. Обнаружилось, что те, у кого наблюдался относительно высокий уровень глюкозы в крови, умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие.

При этом исследователи сомневаются в версии, что у всех этих пациентов мог быть не выявленный ранее диабет. Специалисты отметили, что пациенты с коронавирусной инфекцией «склонны к нарушениям метаболизма глюкозы».

«Гликемическое тестирование и контроль важны для всех пациентов с COVID-19, даже если у них не было раньше диабета», — добавили эксперты.

Ранее специалисты английской Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружили, что у больных COVID-19 наблюдаются ранее неизвестные симптомы панкреатита, в том числе высокое содержание сахара в крови. Такой симптом они выявили у небольшой группы пациентов с острым панкреатитом, у которых был подтвержден COVID-19. В эту группу входили молодые мужчины с избыточным весом.

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