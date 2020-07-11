В ЮАР пять человек погибли при захвате заложников в церкви

CentralAsia (CA) - Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханессбурга в ЮАР, сообщила 11 июля полиция страны на своей странице в Twitter.

Из сообщения следует, что сигнал о захвате заложников поступил рано утром 11 июля, также в церкви велась стрельба. В результате были задержаны 30 подозреваемых и изъяты более 25 единиц оружия.

Из сообщения следует, что задержаны пока не все: полиция ведет переговоры с оставшимися напавшими.