В ЮАР пять человек погибли при захвате заложников в церкви
- Азия и мир, происшествия
- 18:45, 11 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханессбурга в ЮАР, сообщила 11 июля полиция страны на своей странице в Twitter.
Из сообщения следует, что сигнал о захвате заложников поступил рано утром 11 июля, также в церкви велась стрельба. В результате были задержаны 30 подозреваемых и изъяты более 25 единиц оружия.
Из сообщения следует, что задержаны пока не все: полиция ведет переговоры с оставшимися напавшими.