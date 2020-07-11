[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ЮАР пять человек погибли при захвате заложников в церкви

CentralAsia (CA) -  Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханессбурга в ЮАР, сообщила 11 июля полиция страны на своей странице в Twitter.

Из сообщения следует, что сигнал о захвате заложников поступил рано утром 11 июля, также в церкви велась стрельба. В результате были задержаны 30 подозреваемых и изъяты более 25 единиц оружия.

Из сообщения следует, что задержаны пока не все: полиция ведет переговоры с оставшимися напавшими.

print
  • Минздрав Казахстана прокомментировал сообщения о случаях неизвестной пневмонии в стране
  • В Таджикстане активисты напечатали на 3D-принтере пластиковые маски для врачей
  • В Петербурге судят граждан Узбекистана за разбойные нападениях на таксистов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com