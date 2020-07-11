Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

CentralAsia (CA) - Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

"Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После того как самолет ВВС США развернулся в сторону от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

