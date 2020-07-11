Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

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- 19:39, 11 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.
"Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После того как самолет ВВС США развернулся в сторону от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.