В Узбекистане за 7 часов выявили 196 случаев коронавируса

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 11 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12402 (+196).

По информации Минздрава, из подтвержденных новых случаев 124 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах, 20 случаев выявлены в Ташкенте, 37 случаев в Самаркандской области и 15 случаев в Бухарской области.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7540 человек, продолжают лечение 4 806 пациентов.