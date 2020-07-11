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  11 июля 2020
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Президент Таджикистана поручил оказать денежную помощь малоимущим

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня, 11 июля постановление правительства, предусматривающее выделение материальной помощи малоимущим в размере минимальной зарплаты.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения, министерству труда, миграции и занятости населения, министерству внутренних дел и Агентству социального страхования и пенсий при правительстве РТ поручено до 1 августа 2020 года составить поименный список, входящих в уязвимые группы населения.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено обеспечить целевое использование выделенных средств и представить информацию в министерство финансов Республики Таджикистан.

В настоящее время в Таджикистане зафиксировано 6507 случаев коронавируса и 55 летальных исходов.

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