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  12 июля 2020
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В Узбекистане за сутки выявлены рекордные 486 случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 часов 11 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12 513 (+111).

По данным Министерства здравоохранения, в течение дня было зафиксировано 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 391 зарегистрирован среди тех, кто находится в карантинных центрах и 95 — среди населения.

За день зафиксированы 3 случая смерти пациентов.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7723 человека, что составляет 61% от общего числа инифицированных.

В больницах проходят лечение 4733 пациента, 45 из которых находится в тяжелом состоянии, 7 – в критическом.

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