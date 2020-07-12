В России завершили испытания вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Сеченовском университете завершились испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов, передает «РИА Новости».

Задачей этого этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья, заявил агентству директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. «Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сообщил он.

До начала испытаний добровольцев обследовали, в том числе определили отсутствие антител к коронавирусу. Их изолировали на две недели, чтобы не допустить инфицирования, а затем провели иммунизацию.

Добровольцы были под постоянным контролем медиков, их разделили на две группы, первая получила одну дозу вакцины, а вторая — две, сообщил он. По словам Лукашева, ни у тех, ни у других не было выявлено негативных реакций, кроме повышения температуры в первые дни. Выписка запланирована на 15 и 20 июля, после этого за их состоянием установят наблюдение, чтобы оценить, как ведет себя их иммунитет.

Лукашев добавил, что дальнейший план разработки вакцины определит разработчик.