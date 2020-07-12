"Неизвестная" пневмония в Казахстане, возможно, является коронавирусом - ВОЗ

CentralAsia (KZ) - Во всемирной организации здравоохранения считают, что вспышка пневмонии, которая наблюдается в Казахстане в последние дни, вероятно, - коронавирусная инфекция. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ Майкл Райан, пишет Deutsche Welle.

Майкл Райан отметил, что, заболевание скорее всего, было некорректно диагностировано. Райан заверил, что ВОЗ работает с властями Казахстана чтобы детально изучить этот вопрос. Сейчас проверяется качество тестирования на КВИ, чтобы убедиться, что результаты не были ложно отрицательными.

9 июля посольство Китая в Казахстане распространило предупреждение о вспышке в Казахстане "пневмонии неизвестного происхождения". Новости об этом были опубликованы в китайских СМИ, а затем перепечатаны многими мировыми изданиями.

Позже в Минздраве РК заявили, что данная информация не соответствует действительности. "Следует отметить, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней - МКБ-10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирована клинически или эпидемиологически, например, имеется симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена. Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве. 9 июля на брифинге Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе согласно классификации МКБ-10 "вирусные пневмонии, неуточненной этиологии".

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