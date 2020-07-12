В Таджикистане за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19

CentralAsia (TJ) - За сутки в Таджикистане зарегистрировано 49 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее число заболевших достигло 6506 человек, сообщает Минздрав Таджикистана.

5176 человек вылечились, что составляет 79,5% от всех инфицированных COVID-19 по республике.

Новых скончавшихся за прошедшие сутки нет, и их общее количество осталось прежним - 55 человек.

Под наблюдением находятся 196 человек.

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