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  12 июля 2020
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Общее количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 12706
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 12 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 12 706 (+193).

По данным Минздрава, 84 новых случаев было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр под Ташкентом (все, прибывшие из-за рубежа), 67 среди населения в Ташкенте, 25 - в Наманганской области, 17 - в Самаркандской области .

В настоящее время в стране вылечились 7723 человека, инфицированных коронавирусом, 4925 пациентов продолжают лечение. Из них 45 находятся в тяжёлом критическом состоянии, 7 - в критическом.

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