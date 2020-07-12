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  12 июля 2020
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В Узбекистане зарегистрирована 58-ая смерть от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 12 июля в Ташкенте от COVID-19 скончалась женщина, сообщает Минздрав.

По данным Минздрава, 53-летняя пациентка, жительница Алмазарского района столицы, проходила лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии с диагнозом COVID-19. Заболевание протекало в тяжелой форме и сопровождалось двусторонней пневмонией.

Несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это 58-ой летальный исход от коронавируса по Узбекистану.

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