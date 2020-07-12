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  12 июля 2020
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В США неизвестный застрелил двух полицейских

CentralAsia (CA) -  Двое полицейских погибли в результате стрельбы в городе Мак-Аллен в штате Техас в США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, когда они приехали на вызов. После этого к месту происшествия приехали другие сотрудники полиции и потребовали от стрелявшего бросить оружие, однако тот покончил с собой.

Оба полицейских умерли в местной больнице, куда их доставили после инцидента. Погибшим было 39 и 45 лет.

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