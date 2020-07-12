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  12 июля 2020
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В Польше стартовал второй тур выборов президента

CentralAsia (CA) -  Во втором туре участвуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы от оппозиционной партии Рафал Тшасковский. Накануне голосования у них были почти равные шансы на победу, передает РБК.

Для победы во втором туре кандидату нужно получить больше голосов, чем его сопернику. В первом туре, состоявшемся 28 июня, ни один из кандидатов не смог набрать более 50%: Анджей Дуда тогда получил 43,50%, Рафал Тшасковский — 30,46% голосов избирателей. На первом туру выборов была отмечена высокая явка — 64,5%.

Накануне второго тура за действующего президента, бывшего члена правящей консервативной партии «Право и справедливость» и ее сторонника Анджея Дуду были готовы проголосовать 45,9%. Его соперника, члена оппозиционной партии «Гражданская платформа» и мэра столицы Рафала Тшасковского — 46,4%. Еще 7,7% избирателей со своим выбором не определились. Такие результаты показало исследование компании Kantar, проведенное 8–9 июля.

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