Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации, - учёный

CentralAsia (CA) - Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.

Профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, консультировавший правительство по COVID-19, предупредил, что каждый зараженный коронавирусом человек может передать инфекцию четырем другим людям.

Согласно международному исследованию, в наиболее распространенном штамме коронавируса произошла мутация, в результате чего заразность вируса возросла почти на треть. Это подтверждается и местным исследованием, сказал профессор. Число людей, которых может заразить один инфицированный, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время.

В начале июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, главный инфекционист США, не исключил, что коронавирусная инфекция может мутировать и становиться более заразной. Однако пока нет доказательств того, что мутировавший вирус становится опаснее для человека.