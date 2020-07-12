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  12 июля 2020
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В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 12855

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 12 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 12 855 (+149).

По данным Минздрава, 45 новых случаев было выявлено среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все, прибывшие из-за рубежа), 28 - в Андижанской области и 76 случаев - в Ташкенте.

На сегодняшний день в стране вылечились 7723 человека, инфицированных коронавирусом (60%), 5073 пациента проходят лечение.

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