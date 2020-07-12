В соцсетях распространилось фото членов миссии ВОЗ у бассейна в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Фото пятерых членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывших в Туркменистан 6 июля для оценки ситуации с коронавирусом и сидящих у бассейна в ашхабадском отеле «Йылдыз», распространились в соцсетях.

До прилета в столицу члены миссии ВОЗ несколько дней работали в Туркменабаде. Никаких заявлений ни члены миссии, ни Европейский центр ВОЗ пока не сделали, сообщает turkmen.news.

10 июля иностранные специалисты встретились с министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым. МИД опубликовал новость на своем сайте, однако ничего ценного в ней нет, одни общие и ранее известные заявления. Стороны вновь отметили «возможность распространения коронавируса нового типа посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время удерживающихся в воздухе». В связи с этим власти Туркменистана проводят широкую информационную кампанию (в т.ч. песни о масках на местном ТВ) по уведомлению общественности об уровне риска заражения.

Источники turkmen.news в Лебапском велаяте сообщили, что случаи COVID-19 были признаны, к больным пациентам и к историям их болезни эксперты ВОЗ были допущены, однако «ситуация не столь критичная».