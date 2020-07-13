Число смертей от коронавируса в Казахстане увеличилось на 111

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 7 по 12 июля зарегистрировано 111 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Так, в Акмолинской области – 1: мужчина 1967 года рождения.

Актюбинская область – 5: женщины 1987, 1956 и 1946 годов рождения, мужчины 1936 и 1970 годов рождения.

Западно-Казахстанская область – 5: женщины 1946, 1937, 1936 и 1971 годов рождения, мужчина 1948 года рождения.

Кызылординская область – 4: женщина 1947 года рождения, мужчины 1958, 1947 и 1949 годов рождения.

Карагандинская область – 37: мужчины 1966, 1943, 1940, 1975, 1960, 1961, 1933, 1956, 1951, 1948, 1952, 1955, 1937, 1940, 1963, 1942 и 1950 годов рождения, женщины 1957, 1965, 1957, 1941, 1964, 1956, 1948, 1955, 1942, 1968, 1964, 1961, 1952, 1959, 1952, 1975, 1965, 1951, 1936 и 1940 годов рождения.

Мангистауская область – 4: мужчина 1977 года рождения, женщины 1935, 1947 и 1961 годов рождения.

Туркестанская область – 7: мужчины 1973, 1966, 1944, 1970 и 1962 годов рождения, женщины 1956 и 1954 годов рождения.

Павлодарская область – 1: женщина 1969 года рождения.

Город Нур-Султан – 18: мужчины 1970, 1958, 1948, 1946, 1955, 1958, 1955, 1945, 1965, 1965 и 1942 годов рождения, женщины 1946, 1981, 1936, 1950, 1945, 1941 и 1950 годов рождения.

Город Алматы – 24: мужчины 1945, 1938, 1979, 1973, 1945, 1951, 1953, 1955, 1967, 1946, 1956 и 1961 годов рождения, женщины 1970, 1972, 1947, 1956, 1954, 1950, 1988, 1965, 1947, 1980, 1979 и 1949 годов рождения.

Город Шымкент – 5: мужчины 1983, 1971 и 1961 годов рождения, женщины 1958 и 1962 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан всего зарегистрированы 375 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

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