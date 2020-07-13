[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число смертей от коронавируса в Казахстане увеличилось на 111

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 7 по 12 июля зарегистрировано 111 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Так, в Акмолинской области – 1: мужчина 1967 года рождения.

Актюбинская область – 5: женщины 1987, 1956 и 1946 годов рождения, мужчины 1936 и 1970 годов рождения.

Западно-Казахстанская область – 5: женщины 1946, 1937, 1936 и 1971 годов рождения, мужчина 1948 года рождения.

Кызылординская область – 4: женщина 1947 года рождения, мужчины 1958, 1947 и 1949 годов рождения.

Карагандинская область – 37: мужчины 1966, 1943, 1940, 1975, 1960, 1961, 1933, 1956, 1951, 1948, 1952, 1955, 1937, 1940, 1963, 1942 и 1950 годов рождения, женщины 1957, 1965, 1957, 1941, 1964, 1956, 1948, 1955, 1942, 1968, 1964, 1961, 1952, 1959, 1952, 1975, 1965, 1951, 1936 и 1940 годов рождения.

Мангистауская область – 4: мужчина 1977 года рождения, женщины 1935, 1947 и 1961 годов рождения.

Туркестанская область – 7: мужчины 1973, 1966, 1944, 1970 и 1962 годов рождения, женщины 1956 и 1954 годов рождения.

Павлодарская область – 1: женщина 1969 года рождения.

Город Нур-Султан – 18: мужчины 1970, 1958, 1948, 1946, 1955, 1958, 1955, 1945, 1965, 1965 и 1942 годов рождения, женщины 1946, 1981, 1936, 1950, 1945, 1941 и 1950 годов рождения.

Город Алматы – 24: мужчины 1945, 1938, 1979, 1973, 1945, 1951, 1953, 1955, 1967, 1946, 1956 и 1961 годов рождения, женщины 1970, 1972, 1947, 1956, 1954, 1950, 1988, 1965, 1947, 1980, 1979 и 1949 годов рождения.

Город Шымкент – 5: мужчины 1983, 1971 и 1961 годов рождения, женщины 1958 и 1962 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан всего зарегистрированы 375 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Президент Казахстана посмертно наградил государственными наградами двух врачей
  • Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
  • В Узбекистане с 13 июля вступили в силу ряд ограничений


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com