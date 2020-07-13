В Казахстане сегодня проходит общенациональный день траура по жертвам коронавируса

иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 июля в ходе заседания правительства объявил 13 июля общенациональный траур по умершим от коронавируса казахстанцам.

Как сообщил советник президента Ерлан Карин, сегодня в 12:00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.

В соответствии с законом РК «О государственных символах» 13 июля в 00:01 по всей стране на зданиях государственных органов, а также на зданиях дипломатических представительств должны быть приспущены государственные флаги.

Также в средствах массовой информации целесообразно воздержаться от размещения развлекательного контента и придерживаться черно-белой гаммы в оформлении.

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