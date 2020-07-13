Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

- Азия и мир, политика
- 8:34, 13 июля 2020
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|Предыстория: Польша проведет президентские выборы по почте
CentralAsia (CA) - Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов главы государства, сообщает Euronews.
Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов, его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», - 49,6%.
Дуда заявил, что рад своей победе и поблагодарил соотечественников за поддержку. Тем временем Тшасковский выразил уверенность, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу. «Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса», - сказал он.
Статистическая погрешность обнародованного экзитпола составляет 2%. Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.