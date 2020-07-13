[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
Предыстория: Польша проведет президентские выборы по почте

CentralAsia (CA) -  Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов главы государства, сообщает Euronews.

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов, его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», - 49,6%.

Дуда заявил, что рад своей победе и поблагодарил соотечественников за поддержку. Тем временем Тшасковский выразил уверенность, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу. «Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса», - сказал он.

Статистическая погрешность обнародованного экзитпола составляет 2%. Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.

print
  • Немецкий вирусолог заявил, что у переболевших коронавирусом пациентов снижается число антител
  • "Неизвестная" пневмония в Казахстане, возможно, является коронавирусом - ВОЗ
  • Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com