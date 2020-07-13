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  13 июля 2020
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В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 230 370 новых случаев заражения коронавирусом.

Последний раз рекорд был обновлен 10 июля — более 228 тыс. зараженных за сутки.

Большинство новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

За сутки от вируса скончались 5285 пациентов, общее число зараженных на сегодняшний день достигло 12 552 765, из них скончались 561 617 человек.

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