В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 230 370 новых случаев заражения коронавирусом.

Последний раз рекорд был обновлен 10 июля — более 228 тыс. зараженных за сутки.

Большинство новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

За сутки от вируса скончались 5285 пациентов, общее число зараженных на сегодняшний день достигло 12 552 765, из них скончались 561 617 человек.