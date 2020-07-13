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  13 июля 2020
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В Узбекистане число случаев коронавинуса достигло 12997. Общее число умерших - 60

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 часов 12 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 12 997 (+142).

По даннқм Минздрава, из 484 случаев за день 219 выявлено в карантинных центрах и 265 – среди населения.

В воскресенье было выписано 129 пациентов. В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 7852 человек.

На лечении в медучреждениях находится 5085 человек, состояние 43 из них оценивается как тяжелое, 7 – крайне тяжелое.

В течение дня умерло трое жителей Ташкента с коронавирусом. Общее число умерших достигло 60 человек.

Сейчас на карантине в домашних условиях находится 50253 человек, в стационарных – 25482.

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