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  13 июля 2020
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В Казахстане за сутки выявили 1646 новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 957 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 266 / 220;

- город Алматы - 231 / 98;

- Карагандинская область - 176 / 102;

- город Нур-Султан - 123 / 54;

- Мангистауская область - 107 / 100;

- Восточно-Казахстанская область - 100 / 60;

- Западно-Казахстанская область - 99 / 53;

- город Шымкент - 81 / 16;

- Павлодарская область - 77 / 21;

- Жамбылская область - 71 / 53;

- Северо-Казахстанская область - 70 / 38;

- Актюбинская область - 63 / 40;

- Кызылординская область - 54 / 24;

- Костанайская область - 49 / 19;

- Акмолинская область - 35 / 22;

- Алматинская область - 34 / 27;

- Туркестанская область - 10 / 10.

Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлено 59 899 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 375 человек, выздоровели 33 814 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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