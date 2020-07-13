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  13 июля 2020
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В Узбекистане устроивших бунт в самой большой карантинной зоне отпустили домой

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцев, помещенных на карантин в контейнерный лагерь, расположенный в поселке Уртасарай Юкорирчикского района Ташкентской области, в массовом порядке развезли по домам. Об этом сообщили постояльцы карантинного лагеря.

Информацию об отправке людей из карантина по домам подтвердили и в колл-центре карантинной зоны.

Ранее сообщалось о том, что в карантинном лагере «Уртасарай», самом большом в Узбекистане, 8-9 июля произошел бунт.

Бунт, начавшийся в 15-м блоке карантинной зоны, 9 июля распространился и на другие блоки, в частности, на 23-й блок.

На распространённых в соцсетях видеозаписях было запечатлено, как люди, которых содержали в карантине, пытаются открыть запертые на замок железные ворота, а также забрались на крыши контейнеров и кричат, требуя выпустить их на волю. Постояльцы «Уртасарая» рассказали, что некоторых из них держат в контейнерном лагере уже 30 дней вместо обещанных 14: их не отпускали домой и не объясняли причин, почему они должны оставаться в изоляции.

На другой видеозаписи несколько женщин говорили, что их привезли в карантинную зону 20 июня. В последние сутки их не кормили: они и их маленькие дети остались голодными.

10 июля постояльцы «Уртасарая» сообщили, что к настоящему времени все проживавшие в 15-м и 23-м блоках отправлены по домам.

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