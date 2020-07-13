В Узбекистане с 13 июля вступили в силу ряд ограничений

CentralAsia (UZ) - Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом своим решением ввела с 13 июля по 1 августа по всему Узбекистану дополнительные карантинные ограничения.

В частности, приостанавливается работа парикмахерских и салонов красоты. Людям старшее 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без строгой необходимости.

В течение полных суток 18-19 июля и 25-26 июля (субботы и воскресенья) полностью запрещается передвижение транспортных средств, включая нелинейное такси. Данное ограничение не касается автотранспорта, имеющего специальное разрешение (стикеры), и в случаях, когда спецразрешение на передвижение не требуется.

Гражданам в указанные выходные дни рекомендовано оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции, а госорганам и учреждениям, хозяйственным объединениям и другим организациям – не привлекать сотрудников к работе и создать условия, чтобы они оставались дома.

Напомним, с 10 июля по 1 августа в стране действуют усиленные карантинные ограничения.