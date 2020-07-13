Тот, кто не верит в существовании коронавируса — идиот, - врач

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CentralAsia (CA) - Эли Бир — медик и основатель волонтерской скорой помощи в Израиле. В самом начале пандемии он попал в реанимацию с диагнозом коронавирус. Его дважды подключали к аппарту ИВЛ и почти четыре недели находился в искусственной коме. Весь Израиль следил за его историей, а в аэропорту его встречали сотни людей, пишет ВВС.

«Тот, кто не верит, что коронавирус существует — идиот. Мы не можем позволить себе не верить в него, потому что каждый может заболеть. Мне 46 лет, и никогда раньше не попадал в больницу. И вдруг я чуть не умер», - сказал он.

Волонтерская организация «Ихуд-Ацала» стала национальной гордостью страны. В год более 6000 волонтеров спасают жизни десяткам тысяч людей.

С начала года Эли ездил по миру с лекциями об организации. 17 марта он попал в реанимацию в Майами, у него выявили коронавирус.

«Самый худший момент в больнице был, когда пришли доктора со словами, что они сожалеют, но должны ввести меня в искусственную кому. Я был потрясен, у меня хорошее здоровье, я не курю. Я не старый, я в возрасте, но не совсем старый. Так что я был очень удивлен, что заболел», - поделился медик.

Он был одним из первых пациентов с коронавирусом в больнице.

«В то время не было никакого проверенного лечения от коронавируса. Мы использовали экспериментальную терапию», - сказал лечащий врач больницы в Майами.

«32 года спасение жизней было моей миссией. Я не хотел бы, чтобы все прекратилось с моей смертью», - добавил Эли.

У Эли Бир есть пятеро детей.