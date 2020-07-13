Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля

CentralAsia (UZ) - Вывозной самолет рейса «Ташкент — Санкт — Петербург» должен был вылететь в понедельник, 13 июля, в 04:40 по местному времени. Новая дата пока не назначена. Об отмене сообщили 12 июля в Telegram-канале консульского отдела посольства России в Узбекистане.

Представители консульства пояснили, что все заявки на вывозной рейс были отменены. В связи с этим, пассажирам следует вновь ожидать новой информации и регистрироваться на новые рейсы через портал «Госуслуг».

Узбекистан закрыл границы 16 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Исключениями стали рейсы по возвращению граждан других стран домой.

В России же международное авиасообщение прекращено с 27 марта.