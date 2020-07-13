В Туркменистане рекомендовали носить маски для защиты верхних дыхательных путей от пыли

CentralAsia (TM) - Информационный центр министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана сообщил, в результате проведённого в течение последних дней анализа состояния атмосферного воздуха в городе Ашхабаде и велаятах было зарегистрировано повышенное содержание пыли в воздухе.

По данным ведомства, это обусловлено проникновением на территорию Туркменистана воздушного потока с юго-востока, северо-востока и с севера, что неблагоприятно для здоровья человека, в первую очередь, для дыхательной системы.

"В такие дни с целью снижения природно-экзогенного воздействия из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли и, соответственно, болезнетворных веществ, всем настоятельно рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей – медицинскими масками", - передает "Туркменпортао".

При этом рекомендуется "находиться на безопасном расстоянии друг от друга – не менее 1 метра, а также соблюдать правила личной и общественной гигиены".

Информационный центр министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана обращается ко всем туркменистанцам, что "соблюдая эти простые, но важные правила, вы будете здоровы в любое время года".