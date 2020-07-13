Минздрав Казахстана опубликовал список скончавшихся от Covid-19 медиков

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане в день национального траура, 13 июля в 12:00 по столичному времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о казахстанцах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

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Жертвами коронавируса в стране стали 375 казахстанцев, в том числе медицинские работники – сотрудники провизорных, инфекционных, карантинных и модульных стационаров.

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«Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу.

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Министерство здравоохранения страны опубликовало список скончавшихся медиков:



Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» (ВКО) Буланов Бекжан Серикбосынович, 1974 года рождения.



Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии в НАО «Медицинский университет Семей», врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна, 1970 года рождения.



Младший медицинский персонал в КГП на ПХВ «Поликлиника 3» города Экибастуза (Павлодарская область) Мукашева Айгерим Какимовна, 1971 года рождения.



Медицинский работник среднего звена в ТОО «Поликлиника 1» (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин Хасеновна, 1960 года рождения.



Медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» Лошманова Ольга Васильевна, 1972 года рождения.



Сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра морфологических исследований (г.Алматы) Меркуленко Владимир Павлович, 1959 года рождения.



Медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай, 1965 года рождения.



Врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального Научного центра особо опасных инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич, 1968 года рождения.



Врач Центральной районной больницы п.Узнагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович, 1984 года рождения.



Врач ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» (Акмолинская область) Исаев Олег Николаевич, 1967 года рождения.



Медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область) Байгабулова Сауле Олжабаевна, 1974 года рождения.



Врач ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Нур-Султан Кожагалиев Олжабай Мусаипович, 1959 года рождения.



Врач хирург ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» г.Шымкент Малибеков Жанибек Жумашевич, 1967 года рождения.



Младший медицинский персонал КГП «Узункольская районная больница» (Костанайская область) Макарова Тамара Георгиевна, 1978 года рождения.



Медицинская сестра школы № 9 КГП «Житикаринская районная больница» (Костанайская область) Новоселова Елена Анатольевна, 1965 года рождения.



Инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович, 1956 года рождения (стаж 38лет 10мес).



Секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна, 1963 года рождения (стаж 22года).



Врач рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, 1954 года рождения (стаж 38л 5мес).



Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, Главный государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович, 1964 года рождения.



Главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич, 1963 года рождения.



Заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «городской диагностический центр» управления здравоохранения г. Шымкента Курекбаев Бауыржан Ордабекович, 1960 года рождения.



Врач Центра эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «городской диагностический центр» управления здравоохранения г.Шымкента Мамаев Хасым Махмудович, 1959 года рождения.



Врач ГКП на ПХВ «Городской больницы №2» г.Шымкент Садиев Орынбасар Алипбекович, 1950 года рождения.



Фельдшер ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинский помощи» г.Шымкент Ауельбаев Тимур Айдарханович, 1976 года рождения.



Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» г.Шымкент Альмаханова Кафиза Батырхановна, 1961 года рождения.



Заведующая отделом ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» г.Шымкент Абдикулова Мариям Кабылбековна, 1966 года рождения.



Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» города Шымкент Байменова Гаухар Аштаевна, 1970 года рождения.



Заведующая отделом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» г.Шымкент Тажденова Агзипа Насыровна, 1962 года рождения.

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