В Китае за сутки коронавирус выявили у 8 человек
- Азия и мир, общество
- 10:28, 13 июля 2020
- Просмотров: 800 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все — завозные следует из сообщения Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки выявили 6 бессимптомных носителей вируса.
Всего с начала пандемии в стране коронавирус обнаружен у 83 602 человек, из них скончались 4634 пациента, выздоровели 78 648 человек, под медицинским наблюдением остаются 320 пациентов.