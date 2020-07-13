[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае за сутки коронавирус выявили у 8 человек

CentralAsia (CA) -  В Китае за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все — завозные следует из сообщения Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 6 бессимптомных носителей вируса.

Всего с начала пандемии в стране коронавирус обнаружен у 83 602 человек, из них скончались 4634 пациента, выздоровели 78 648 человек, под медицинским наблюдением остаются 320 пациентов.

print
  • Общее количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 12706
  • Отказавшись от карантина, Швеция получила высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды, - Business Insider
  • Немецкий вирусолог заявил, что у переболевших коронавирусом пациентов снижается число антител


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com