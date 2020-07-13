В Китае за сутки коронавирус выявили у 8 человек

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все — завозные следует из сообщения Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 6 бессимптомных носителей вируса.

Всего с начала пандемии в стране коронавирус обнаружен у 83 602 человек, из них скончались 4634 пациента, выздоровели 78 648 человек, под медицинским наблюдением остаются 320 пациентов.