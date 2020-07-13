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  13 июля 2020
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В Харькове убили гражданина Туркменистана, полиция начала расследование
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (TM) -  В Харькове 26-летний гражданин Туркменистана подозревается в убийстве земляка во время драки, сообщило ИА "Украинские национальные новости" (УНН).

“10 июля около 00:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер мужчина”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что в карете скорой помощи во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что недавно вблизи места происшествия у них произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.

Полицейские Киевского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили мужчину, который нанес смертельные травмы мужчине.

“Им также оказался 26-летний гражданин Туркменистана”, — добавляется в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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